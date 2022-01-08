Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 48-летняя украинская певица Таисия Сватко, которая больше известна как Таюне поделилась новой черно-белой фотографией.
Так, певица сидела на стуле. Таюне надела белую водолазку и кепку, засветив стройные ножки. У певицы была красивая укладка и макияж, а образ она дополнила браслетом и часами.
"С Рождеством Христовым,друзья !!!
Пусть благословиться всех вас Святой Младенец Иисус !!!❤️ ", - написала Таюне.
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Напомним, что певицу Таисию Сватко называют тайной женой известного певца Олега Винника. Она поет на бэк-вокале у Винника. Несмотря на то, что личную жизнь оба артиста не афишируют, в Сети уже давно говорят, что Таюне и Винник - супруги и даже имеют общего сына.
"Прекрасная Таюне волшебный голос, красивые песни", - написали в комментариях.
Ранее Politeka сообщала, что Олег Винник закрутил свою "тайную жену" в нежном танце, фанаты не смолчали: "Самая красивая женщина".
Напомним, что Полякова неожиданно показала "тайную жену" Олега Винника в купальнике: "Дорога...".
Также Politeka писала, что Винник неожиданно обратился к своей "тайной жене" с чувственным посланием: "Пусть твой голос...".