Певица Таюне, которую называют тайной женой популярного исполнителя Олега Винника, поделилась с поклонниками новым фото и поздравила с праздником.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 48-летняя украинская певица Таисия Сватко, которая больше известна как Таюне поделилась новой черно-белой фотографией.

Так, певица сидела на стуле. Таюне надела белую водолазку и кепку, засветив стройные ножки. У певицы была красивая укладка и макияж, а образ она дополнила браслетом и часами.

"С Рождеством Христовым,друзья !!!

Пусть благословиться всех вас Святой Младенец Иисус !!!❤️ ", - написала Таюне.

Напомним, что певицу Таисию Сватко называют тайной женой известного певца Олега Винника. Она поет на бэк-вокале у Винника. Несмотря на то, что личную жизнь оба артиста не афишируют, в Сети уже давно говорят, что Таюне и Винник - супруги и даже имеют общего сына.

"Прекрасная Таюне волшебный голос, красивые песни", - написали в комментариях.

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