Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных "тайной жене" Олега Винника Таюне, опубликовали забавное видео, в котором показали красотку в разных образах и сравнили с тигрицей.

В ролике собрали самые яркие моменты с выступлений и закулисья с Таюне, также звезду можно увидеть в разных образах. Так, на одном из кадров можно увидеть, как Таисия в роскошном платье и с букетом в руках закружилась в танце посреди пустого стадиона. А есть момент, где они с Винником танцуют во время концерта прямо на сцене. Все это время в ролике звучит песня о тигрице.

В подписи к публикации написали: "Девушка – тигрица. Идея появилась вчера благодаря @taunezolota, вот лови тигрицу". Пользователи тут же начали комментировать видео: "Я ж говорила и про Тигрицу найдётся трек. Видео суперское", "Бомба", "Королева Таюне", "Дикая тигрица. Ты моя царица", "Красивая, ласковая и нежная. Тая. Самая. Лучшая".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника блеснула стройными ножками и обратилась к фанатам: как выглядит красавица.

Как сообщала Politeka, "Тайную жену" Винника в модном кепи засняли на празднике Андрея Данилко для самых близких: "Класс!".

Также Politeka писала, что "Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне.