Російський актор і комік, колишній чоловік Христини Асмус Гарік Харламов ошелешив кадрами з лікарні, засвітивши свою руку з катетером на лікарняному ліжку.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 40-річний Гарік Харламов вирішив поділитися з шанувальниками своєю бідою. Чоловік потрапив до лікарні з дуже високою температурою, тому йому знадобилася допомога лікарів.

"Жодного разу не було у мене тут поста з температурою 39,6. Це перший. Що в голову приходить при такій температурі? Та ось нічого взагалі, крім дивного бажання викласти це тут. Навіщо я це зробив? 39,6. У 40 вже не викладеш. Хоча мені 40. І я виклав. Так все, маячня пішла... не хворійте!",- підписав фото Харламов.

У коментарях йому залишили масу слів підтримки.

"Здоров'я міцного", "Гарік, Тримайся", "Одужуй гусар! Не падай духом!", "@garikkharlamov бро одужуй скоріше, не хворій! Бажаю тобі міцного богатирського здоров'я!", "Ной не нив і ти не ной!", "Гарячка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Гарік Харламов розповів про велику втрату: "молодий і перспективний...".

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