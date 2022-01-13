Цю пару називали найколоритнішою парою Голлівуду, а їх любов пройшла випробування часом – вони були разом 16 років, але тепер вирішили розлучитися.

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська пара Джейсон Момоа і Ліза Боне зробили офіційну заяву про те, що розлучаються. Причин, які послужили рішенням розлучитися актори, звичайно ж не називають, тільки говорять про любов і рішення бути не разом. У знаменитостей залишилося двоє дітей.

Відомо, що Джейсон Момоа був закоханий в старшу на 12 років Лізу з восьми років, а познайомилися вони у 2005 році на вечірці у спільних друзів. На той момент Боне вже була знаменитістю, яка виконала роль в популярному американському ситкомі "Шоу Косбі", також її знали, як колишню дружину Ленні Кравіца. Після цієї зустрічі пара більше не розлучалася довгі роки. Вони були разом близько 16 років, а в офіційному шлюбі – 5 років.

"Любов між нами залишилася, просто вона розвивається тепер в іншому напрямку. Ми звільняємо один одного для того, щоб бути тими, ким ми вчимося бути. Наша відданість один одному, цьому священному життю і нашим дітям непохитна", - йдеться в спільній заяві пари.

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