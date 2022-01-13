Эту пару называли самой колоритной парой Голливуда, а их любовь прошла испытание временем – они были вместе 16 лет, но теперь решили расстаться.

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская пара Джейсон Момоа и Лиза Боне сделали официальное заявление о том, что разводятся. Причин, которые послужили решению расстаться актеры, конечно же не называют, только говорят о любви и решении быть не вместе. У знаменитостей осталось двое детей.

Известно, что Джейсон Момоа был влюблен в старшую на 12 лет Лизу с восьми лет, а познакомились они в 2005 году на вечеринке у общих друзей. На тот момент Боне уже была знаменитостью, которая исполнила роль в популярном американском ситкоме "Шоу Косби", также ее знали, как бывшую жену Ленни Кравица. После этой встречи пара больше не расставалась долгие годы. Они были вместе около 16 лет, а в официальном браке – 5 лет.

"Любовь между нами осталась, просто она развивается теперь в другом направлении. Наша преданность друг другу, этой священной жизни и нашим детям непоколебима", - говорится в совместном заявлении пары.

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