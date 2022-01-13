Співачка Галина Куришко, яка була в команді Олега Винника в "Голосі країни", вразила виглядом в корсеті і показала нову стильну зачіску.

Як пише Politeka.net, Галина Куришко брала участь у шоу" Голос країни 11", де переміг Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої. А Галина була підопічною Олега Винника, яка дійшла до півфіналу, де заспівала зі своїм тренером пісню "Біла голубка". Не забуває Куришко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Галина позувала в корсеті і білій блузі. Образ Куришко доповнила стильними прикрасами на шиї. Як можна помітити, артистка змінила свою зачіску-тепер у неї є чубчик.

"Ще кілька фото цієї зими, поки що...

Нехай Новорічний затишок зігріває всіх протягом року", - написала Галина.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Гарненька", "просто зірка".

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