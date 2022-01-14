Колишній чоловік світської левиці Кім Кардашьян, репер і продюсер, мільярдер Каньє Уест засвітився в гучному скандалі - зірка може сісти до в'язниці.

Так, 44-річний Каньє Вест вночі 13 січня побив фаната у Лос-Анджелесі, пише TMZ. У Мережі з'явилися кадри з місця бійки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

Відео починається з того, що екс-чоловік Кардашьян в люті кричить жінці "Відійди від мене!", яка намагається його заспокоїти. Вона в свою чергу говорить Каньє: "Я твоя сім'я, візьми мене за руку". У підсумку, їй вдається відвести репера, який розбушувався, у найближчий провулок. Пізніше з'ясувалося, що вона його двоюрідна сестра.

У кадр потрапив лежачий на землі чоловік, якого, ймовірно, побив Вест. За словами свідків, колишній чоловік Кардашьян двічі вдарив хлопця - по голові та шиї — той впав і сильно вдарився головою об землю, передає видання.

Зазначається, що потерпілий попросив у Каньє автограф, а також почав його фотографувати на мобільний телефон. Реперу це не сподобалося. З криком: "Ти не знаєш, що зі мною зараз відбувається!" він напав на фаната.

За спробу побиття, якщо правоохоронці вирішать, що Вест винен, йому загрожує до 6 місяців позбавлення волі.

Зазначимо, Кім Кардашьян розповіла, чому вирішила розлучитися з Каньє Вестом. За її словами, коли їй виповнилося 40 років, вона зрозуміла, що не хоче чоловіка, який живе в іншому штаті. Після шести років шлюбу Кім подала на розлучення. Про це стало відомо в лютому 2021. У них четверо дітей.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в міні-купальнику виставила напоказ свої достоїнства: "що за кішечка?».

Раніше Politeka писала, що чоловік Кім Кардашьян зворушив заявою про повернення в сім'ю « " коли Бог возз'єднає ... »

A ще Politeka повідомляла, що Кардашьян після пластичних операцій і розлучення змінилася до невпізнання: "в юності..."