Так, 44-річний Каньє Вест вночі 13 січня побив фаната у Лос-Анджелесі, пише TMZ. У Мережі з'явилися кадри з місця бійки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).
Відео починається з того, що екс-чоловік Кардашьян в люті кричить жінці "Відійди від мене!", яка намагається його заспокоїти. Вона в свою чергу говорить Каньє: "Я твоя сім'я, візьми мене за руку". У підсумку, їй вдається відвести репера, який розбушувався, у найближчий провулок. Пізніше з'ясувалося, що вона його двоюрідна сестра.
У кадр потрапив лежачий на землі чоловік, якого, ймовірно, побив Вест. За словами свідків, колишній чоловік Кардашьян двічі вдарив хлопця - по голові та шиї — той впав і сильно вдарився головою об землю, передає видання.
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Зазначається, що потерпілий попросив у Каньє автограф, а також почав його фотографувати на мобільний телефон. Реперу це не сподобалося. З криком: "Ти не знаєш, що зі мною зараз відбувається!" він напав на фаната.
За спробу побиття, якщо правоохоронці вирішать, що Вест винен, йому загрожує до 6 місяців позбавлення волі.
Зазначимо, Кім Кардашьян розповіла, чому вирішила розлучитися з Каньє Вестом. За її словами, коли їй виповнилося 40 років, вона зрозуміла, що не хоче чоловіка, який живе в іншому штаті. Після шести років шлюбу Кім подала на розлучення. Про це стало відомо в лютому 2021. У них четверо дітей.
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