Так, 44-летний Канье Уэст ночью 13 января избил фаната в Лос-Анджелесе, пишет TMZ. В Сети появились кадры с места потасовки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).
Видео начинается с того, что экс-муж Кардашьян в ярости кричит женщине "Отойди от меня!", которая пытается его успокоить. Она в свою очередь говорит Канье: "Я твоя семья, возьми меня за руку". В итоге, ей удается увести разбушевавшегося рэпера в ближайший переулок. Позднее выяснилось, что она его двоюродная сестра.
В кадр попал лежащий на земле человек, которого, предположительно, избил Уэст. По словам свидетелей, бывший муж Кардашьян дважды ударил парня — по голове и шее — тот упал и сильно ударился головой о землю, передает издание.
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Отмечается, что потерпевший попросил у Канье автограф, а также начал его фотографировать на мобильный телефон. Рэперу это не понравилось. С криком: "Ты не знаешь, что со мной сейчас происходит!" он напал на фаната.
За попытку избиения, если правоохранители решат, что Уэст виновен, ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.
Отметим, Ким Кардашьян рассказала, почему решила развестись с Канье Уэстом. По ее словам, когда ей исполнилось 40 лет, она поняла, что не хочет мужа, который живет в другом штате. После шести лет брака Ким подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021. У них четверо детей.
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