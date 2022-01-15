Як повідомляє Politeka.net, про смерть 69-річного талановитого музиканта Талгата Тухтамишева у своєму Instagram повідомив відомий російський співак Ігор Ніколаєв. За словами співака, вони з Тухтамишевим грали разом у групі "Рецитал", ініціатором створення якої стала легендарна російська виконавиця Алла Пугачова.
"Сумна новина… Не стало Талгата Тухтамишева, легендарного гітариста, з яким ми багато років грали в "Реціталі" у Алли Пугачової. У Талгатіка був особливий, неповторний звук, він грав смачно, по-східному, і був добрим, усміхненим і доброзичливим чоловіком. Не дотягнув до 70… Послухайте його геніальне соло 🎸 із пісні "Приезжай хоть на денёк"! Спасибі, Талгате, було честю грати з тобою! 🙏", - написав Ніколаєв.
Про причини смерті Тухтамишева Ігор Ніколаєв нічого не написав.
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Зауважимо, що, окрім того, що Пугачова і Талгат Тухтамишев були в одній групі, вони ще й дружили. Саме музикант був свідком з її сторони на весіллі з Пилипом Кіркоровим. Талгат також працював гітаристом у Кіркорова останні 25 років.
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