На 70-му році життя помер відомий російський музикант та друг Алли Пугачової Талгат Тухтамишев, який грав у ВІА "Ритм" та групі "Рецитал", яку створила легендарна співачка.

Як повідомляє Politeka.net, про смерть 69-річного талановитого музиканта Талгата Тухтамишева у своєму Instagram повідомив відомий російський співак Ігор Ніколаєв. За словами співака, вони з Тухтамишевим грали разом у групі "Рецитал", ініціатором створення якої стала легендарна російська виконавиця Алла Пугачова.

"Сумна новина… Не стало Талгата Тухтамишева, легендарного гітариста, з яким ми багато років грали в "Реціталі" у Алли Пугачової. У Талгатіка був особливий, неповторний звук, він грав смачно, по-східному, і був добрим, усміхненим і доброзичливим чоловіком. Не дотягнув до 70… Послухайте його геніальне соло 🎸 із пісні "Приезжай хоть на денёк"! Спасибі, Талгате, було честю грати з тобою! 🙏", - написав Ніколаєв.

Про причини смерті Тухтамишева Ігор Ніколаєв нічого не написав.

Зауважимо, що, окрім того, що Пугачова і Талгат Тухтамишев були в одній групі, вони ще й дружили. Саме музикант був свідком з її сторони на весіллі з Пилипом Кіркоровим. Талгат також працював гітаристом у Кіркорова останні 25 років.

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