На 70-м году жизни скончался известный российский музыкант и друг Аллы Пугачевой Талгат Тухтамышев, который играл в ВИА "Ритм" и группе "Рецитал", которую создала легендарная певица.

Как сообщает Politeka.net, о смерти 69-летнего талантливого музыканта Талгата Тухтамышева в своем Instagram сообщил известный российский певец Игорь Николаев. По словам певца, они с Тухтамышевим играли вместе в группе "Рецитал", инициатором создания которой стала легендарная российская исполнительница Алла Пугачева.

"Печальная новость… Не стало Талгата Тухтамышева, легендарного гитариста, с которым мы много лет играли в "Рецитале" у Аллы Пугачёвой. У Талгатика был особенный, неповторимый звук, он играл вкусно, по-восточному, и был добрейшим, улыбчивым и дружелюбным человеком. Не дотянул до 70… Послушайте его гениальное соло 🎸 из песни "Приезжай хоть на денёк"! Спасибо, Талгат, было честью играть с тобой! 🙏 ",- написал Николаев.

О причинах смерти Тухтамышева Игорь Николаев ничего не написал.

Заметим, что, кроме того, что Пугачева и Талгат Тухтамышев были в одной группе, они еще и дружили. Именно музыкант был свидетелем с ее стороны на свадьбе с Филиппом Киркоровым. Талгат также работал гитаристом в Киркорова последние 25 лет.

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