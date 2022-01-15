Як пише Politeka.net, Тілан Блондо є успішною західною моделлю. Красуня прославилася ще в ранньому віці завдяки своїм фотосесій і не кинула їх, ставши професійною моделлю. Зараз Тілан 20 років і знаменитість активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

У новій публікації Тілан показала кілька фото. На першому знімку зірка була в светрі і без штанів, намагаючись прикрити ноги. На другому фото Блондо була вже в прозорій білизні і піджаку, а на третьому - з'явилася в шовковій білизні, яка ховалася під светром.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Моя красуня", "чудово", "Вау", "Занадто красива картинка", "чудова", "все краше і краше", "прекрасні вайби богині", "Все ще прекрасна".

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