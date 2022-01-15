Как пишет Politeka.net, Тилан Блондо является успешной западной моделью. Красотка прославилась еще в раннем возрасте благодаря своим фотосессиям и не бросила их, став профессиональной моделью. Сейчас Тилан 20 лет и знаменитость активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В новой публикации Тилан показала несколько фото. На первом снимке звезда была в свитере и без штанов, пытаясь прикрыть ноги. На втором фото Блондо была уже в прозрачном белье и пиджаке, а на третьем - появилась в шелковом белье, которое пряталось под свитером.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Моя красавица", "Чудесно", "Вау", "Слишком красивая картинка", "Великолепная", "Всё краше и краше", "Прекрасные вайбы Богини", "Все еще прекрасна".
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