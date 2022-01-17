Відома українська співачка і автор хітів Jerry Heil (Яна Шемаєва) не змогла стримати емоцій після перегляду фільму з голлівудським красенем Тімоті Шаламе.

Як пише Politeka.net, в Instagram Jerry Heil опублікувала кумедне відео, в якому показала свій зачарований погляд від Тімоті Шаламе.

"Коли вперше побачила Шаламе...і тепер розумієш, що подивишся всі фільми з ним", - пожартувала співачка.

У коментарях шанувальники стали ділитися своїми враженнями про гру актора і його красу.

"Красиві очі)", "У мене так з Ейсою Баттерфілдом", "У мене цей момент стався ще на першому повнометражному, тому я швидше чекаю кожен наступний», «І я його люблю. Особливо в Дюні, і в Королі він теж не поганий!", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Тімоті Шаламе є одним з найбільш затребуваних молодих акторів в Голлівуді. Тільки в 2021 році вийшло три успішних фільми з його участю. Блокбастер "Дюна" зробив його неймовірно впізнаваним по всьому світу.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе здивував незвичайним виглядом з кошлатою головою: "що за божевільний хлопець?".

Також Politeka писала, що Тімоті Шаламе з'явиться в новому образі, дата прем'єри.

А ще Politeka повідомляла, що втрата наздогнала Тімоті Шаламе, опубліковане листування:"дуже шкода, малюк".