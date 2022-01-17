Известная украинская певица и автор хитов Jerry Heil (Яна Шемаева) не смогла сдержать эмоций после просмотра фильма с голливудским красавчиком Тимоти Шаламе.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Jerry Heil опубликовала забавное видео, в котором показала свой очарованный взгляд от Тимоти Шаламе.

«Когда впервые увидела Шаламе…и теперь понимаешь, что посмотришь все фильмы с ним», - пошутила певица.

В комментариях поклонники стали делиться своими впечатлениями об игре актера и его красоте.

«Красивые глаза)», «У меня так с Эйсой Баттерфилдом», «У меня этот момент произошел еще на первом полнометражном, поэтому я скорее жду каждый следующий», «И я его люблю. Особенно в Дюне, и в Короле он тоже не плох!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Тимоти Шаламе является одним из самых востребованных молодых актеров в Голливуде. Только в 2021 году вышло три успешных фильма с его участием. Блокбастер «Дюна» сделал его невероятно узнаваемым по всему миру.

Напомним, что Тимоти Шаламе удивил необычным видом с лохматой головой: «Что за безумный парень?».

Также Politeka писала, что Тимоти Шаламе появится в новом образе, дата премьеры.

А еще Politeka сообщала, что утрата настигла Тимоти Шаламе, опубликована переписка: "Очень жаль, малыш".