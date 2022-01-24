Обірвалося життя знаменитого французького модельєра і засновника власного будинку моди Тьєррі Мюглера, який був відомий любителям моди з усього світу.

Трагічну новину повідомили представники модельєра на його сторінці в Фейсбук. Стало відомо, що Мюглер пішов з життя в неділю, 23 січня, на 74 році життя.

"З сумом повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року. Нехай душа його спочиває з миром", - йдеться на сторінці кутюр'є.

Відзначається, що Мюглер помер з природних причин. У модельєра був діагностований СНІД.

Тьєррі Мюглер заснував будинок моди Mugler. Крім цього, він також був відомий як фотограф. Вперше Тьєррі заявив про себе на весь світ в 1980-х роках. У 2002 році модельєр покинув пост креативного директора свого будинку моди, проте продовжував шити одяг і влаштовувати покази мод.

Вбрання від Мюглера завжди користувалися популярністю у відомих любительок моди: в них з'являлися Мадонна, Меган Фокс, Леді Гага, Ірина Шейк, Єва Мендес та інші зірки.

Шанувальники модельєра висловлюють співчуття в соціальних мережах.

"Я не можу в це повірити! Для мене він безсмертний, супергерой, як і створені ним героїні. Нескінченна печаль", "О ні, цього не може бути. Моє серце розбите, такий дивно талановитий і обдарована людина", "його генія буде не вистачати. Він був моїм найулюбленішим дизайнером, крім Маккуїна", "дуже сумні новини, Світ моди втрачає одного зі своїх найбільш плідних і надихаючих творців", - пишуть люди.

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