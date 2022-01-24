Оборвалась жизнь знаменитого французского модельера и основателя собственного дома моды Тьерри Мюглера, который был известен любителям моды со всего мира.

Трагическую новость сообщили представители модельера на его странице в Фейсбук. Стало известно, что Мюглер ушел из жизни в воскресенье, 23 января, на 74 году жизни.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Пусть душа его покоится с миром», - говорится на странице кутюрье.

Отмечается, что Мюглер скончался по естественным причинам. У модельера был диагностирован СПИД.

Тьерри Мюглер основал дом моды Mugler. Помимо этого, он также был известен как фотограф. Впервые Тьерри заявил о себе на весь мир в 1980-х годах. В 2002 году модельер покинул пост креативного директора своего дома моды, однако продолжал шить одежду и устраивать показы мод.

Наряды от Мюглера всегда пользовались популярностью у известных любительниц моды: в них появлялись Мадонна, Меган Фокс, Леди Гага, Ирина Шейк, Ева Мендес и другие звезды.

Поклонники модельера выражают соболезнования в социальных сетях.

«Я не могу в это поверить! Для меня он бессмертен, супергерой, как и созданные им героини. Бесконечная печаль», «О нет, этого не может быть. Мое сердце разбито, такой удивительно талантливый и одаренный человек», «Его гения будет не хватать. Он был моим самым любимым дизайнером, кроме МакКуина», «Очень печальные новости, мир моды теряет одного из своих самых плодовитых и вдохновляющих творцов», - пишут люди.

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