Як пише Politeka.net, фото молодшого сина знаменитого бодібілдера, актора і екс-губернатора Каліфорнії з'явилися в акаунті News_zvezd в Instagram.

Як відомо, Шварценеггер довгі роки був одружений на журналістці Марії Шрайвер. У шлюбі у них народилися дві дочки і два сини. А пізніше Шварценеггер сам зізнався дружині в тому, що у нього є ще й позашлюбний син. Незабаром після цього подружжя розлучилося.

Як з'ясувалося, у Арнольда був роман з покоївкою Мілдред Патрицією Баена, яка працювала в їхньому будинку. Вона народила від Шварценеггера сина, якого назвала Джозефом. Примітно, що 24-річний хлопець з'явився на світ всього через кілька днів після народження четвертого сина Шварценеггера і Марії Шрайвер.

На нових фото можна побачити, як зараз виглядає Джозеф. Багато користувачів соцмережі відзначають, що хлопець дуже схожий на свого батька.

"Більше всіх інших дітей, навіть", "добре прилаштувалася служниця", "такий же величезний рот", "посмішка батька", "Покращена копія», "схожий! Порода!", "Арні не переплюнути", "та вилитий Арні в молодості", - пишуть люди.

Зазначимо, що днями Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП, влетівши на своєму позашляховику в легковик дівчини на дорозі. Сам Арнольд в аварії не постраждав, а ось дівчині-водієві знадобилася допомога медиків.

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