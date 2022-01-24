Як пише Politeka.net, фото молодшого сина знаменитого бодібілдера, актора і екс-губернатора Каліфорнії з'явилися в акаунті News_zvezd в Instagram.
Як відомо, Шварценеггер довгі роки був одружений на журналістці Марії Шрайвер. У шлюбі у них народилися дві дочки і два сини. А пізніше Шварценеггер сам зізнався дружині в тому, що у нього є ще й позашлюбний син. Незабаром після цього подружжя розлучилося.
Як з'ясувалося, у Арнольда був роман з покоївкою Мілдред Патрицією Баена, яка працювала в їхньому будинку. Вона народила від Шварценеггера сина, якого назвала Джозефом. Примітно, що 24-річний хлопець з'явився на світ всього через кілька днів після народження четвертого сина Шварценеггера і Марії Шрайвер.
На нових фото можна побачити, як зараз виглядає Джозеф. Багато користувачів соцмережі відзначають, що хлопець дуже схожий на свого батька.
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"Більше всіх інших дітей, навіть", "добре прилаштувалася служниця", "такий же величезний рот", "посмішка батька", "Покращена копія», "схожий! Порода!", "Арні не переплюнути", "та вилитий Арні в молодості", - пишуть люди.
Зазначимо, що днями Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП, влетівши на своєму позашляховику в легковик дівчини на дорозі. Сам Арнольд в аварії не постраждав, а ось дівчині-водієві знадобилася допомога медиків.
Нагадаємо, Шварценеггер розбився у ДТП, кадри з місця і перші подробиці.
Як повідомляла Politeka, лисіючий Арнольд Шварценеггер засмутив видом на прогулянці.
Також Politeka писала, що горе обрушилося на невтішного Шварценеггера, актор вразив одкровенням.