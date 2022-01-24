Как пишет Politeka.net, фото младшего сына знаменитого бодибилдера, актера и экс-губернатора Калифорнии появились в аккаунте News_zvezd в Инстаграм.
Как известно, Шварценеггер долгие годы был женат на журналистке Марии Шрайвер. В браке у них родились две дочки и два сына. А позже Шварценеггер сам признался жене в том, что у него есть еще и внебрачный сын. Вскоре после этого супруги развелись.
Как выяснилось, у Арнольда был роман с горничной Милдред Патрицией Баэна, которая работала в их доме. Она родила от Шварценеггера сына, которого назвала Джозефом. Примечательно, что 24-летний парень появился на свет всего через несколько дней после рождения четвертого сына Шварценеггера и Марии Шрайвер.
На новых фото можно увидеть, как сейчас выглядит Джозеф. Многие пользователи соцсети отмечают, что парень очень похож на своего отца.
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«Больше всех остальных детей, даже», «Хорошо пристроилась служанка», «Такой же огромный рот», «Улыбка отца», «Улучшенная копия», «Похож! Порода!», «Арни не переплюнуть», «Да вылитый Арни в молодости», - пишут люди.
Отметим, что на днях Шварценеггер попал в серьезное ДТП, влетев на своем внедорожнике в легковушку девушки на дороге. Сам Арнольд в аварии не пострадал, а вот девушке-водителю понадобилась помощь медиков.
Напомним, Шварценеггер разбился в ДТП, кадры с места и первые подробности.
Как сообщала Politeka, лысеющий Арнольд Шварценеггер опечалил видом на прогулке.
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