Как пишет Politeka.net, фото младшего сына знаменитого бодибилдера, актера и экс-губернатора Калифорнии появились в аккаунте News_zvezd в Инстаграм.

Как известно, Шварценеггер долгие годы был женат на журналистке Марии Шрайвер. В браке у них родились две дочки и два сына. А позже Шварценеггер сам признался жене в том, что у него есть еще и внебрачный сын. Вскоре после этого супруги развелись.

Как выяснилось, у Арнольда был роман с горничной Милдред Патрицией Баэна, которая работала в их доме. Она родила от Шварценеггера сына, которого назвала Джозефом. Примечательно, что 24-летний парень появился на свет всего через несколько дней после рождения четвертого сына Шварценеггера и Марии Шрайвер.

На новых фото можно увидеть, как сейчас выглядит Джозеф. Многие пользователи соцсети отмечают, что парень очень похож на своего отца.

«Больше всех остальных детей, даже», «Хорошо пристроилась служанка», «Такой же огромный рот», «Улыбка отца», «Улучшенная копия», «Похож! Порода!», «Арни не переплюнуть», «Да вылитый Арни в молодости», - пишут люди.

Отметим, что на днях Шварценеггер попал в серьезное ДТП, влетев на своем внедорожнике в легковушку девушки на дороге. Сам Арнольд в аварии не пострадал, а вот девушке-водителю понадобилась помощь медиков.

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