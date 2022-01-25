ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА— это нападение ❗️



Но, девочек такому не учат в детстве. Обычно, это прерогатива мужчин— они сражаются за территорию и своё место под солнцем с раннего детства, пока девочки ( в большинстве своём ) играют в куклы и вяжут бантики.



Мир уже давно не нуждается в принцессах, а вот принцессы всё ещё нуждаются в принцах. Наверное 🤷🏻‍♀️



А я считаю, мир нуждается в сильных женщинах, с ощущением собственного достоинства. Вот знаете, такого достоинства, на которое можно опереться, как на нерушимую базу. Даже когда вокруг всё рушится и летит к чертям. Многие события последнего года, времени— ну просто супер-сильно укрепили мою базу 😎



Так что же насчёт ЗАЩИТЫ? А вот одна история ➡️ 31-го декабря 2021 года ( о, да…. этих преследований было много, слишком много. Даже для меня— сильной девочки ) В день, когда меня преследовал на улице субъект мужского пола, я забежала в холл «GYMMAXX» ( фитнесс-клуб на #НовопечерскиеЛипки, я даже когда-то была их клиентом. Буду здесь объективной—да, это действительно хороший клуб… но его клиентом я вряд ли теперь буду )



Меня трясло от шока, я умоляла их вызвать полицию, помочь мне.

Но ❗️ Никто из охраны клуба этого не сделал…. У них предписание или что-то там ещё … Когда же я сама попыталась это сделать— охрана клуба меня попросила вызвать полицию к соседнему дому, но только не по адресу. Получается, репутация спортивного клуба стоит ДОРОЖЕ безопасности человека, который ПРОСИТ о помощи. Люди! А Вам вообще нормально в таком мире живётся?



Лично мне— НЕТ



P.S. Женщина— это не всегда про силу, но если нужно, она может стать очень сильной и способной защитить СЕБЯ 🙌🏾