Відомий український співак EL Кравчук розповів про лякаючі листи від шанувальниці, які почали приходити йому на домашню адресу.

Як пише Politeka.net, Андрій Остапенко (справжнє ім'я артиста) звернувся до своїх фанатів з відвертою розповіддю. Співак повідомив, що нещодавно став отримувати листи від загадкової шанувальниці, які з часом почали його турбувати. Справа в тому, що дівчина стає все більш наполегливою і знає домашню адресу Кравчука.

"Вирішив поділитися однією не дуже хорошою історією, яка відбувається зі мною вже який тиждень і якщо мене ще тиждень тому це не напружувало, то тепер мене це напружує. Дівчина пише мені листи. Гаразд там привітання З Новим роком і все таке - мені приємно. Гаразд, що це поштова скринька в моєму будинку - значить вона знає, де я живу. Але в цих листах починаються такі речі, які починають мене лякати. Запрошення на якісь зустрічі, погрози. Мало того, що я отримую ці листи, почали отримувати мої родичі", - розповів співак.

У своїх сторіз близький друг Андрія Данилка EL Кравчук вирішив звернутися безпосередньо до цієї дівчини. Він публічно попросив її перестати посилати йому подібні листи.

"Про одне прошу, якщо ви дивитеся це відео, шановна моя прихильниця, припиніть це робити, тому що звідкись Ви знаєте вже мою адресу. Приходьте краще на концерт. Ми у творчій обстановці зустрінемося, все вирішимо. Мене напружує це", - відверто заявив EL Кравчук.

Він також зазначив, що якщо дівчина дійсно його прихильниця, вона не повинна змушувати його нервувати.

Відзначимо, що El Кравчук – друг Андрія Данилка. Артист прихистив Кравчука ще будучи студентом, коли той пішов з дому після скандалу з батьками.

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