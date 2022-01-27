Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка підкорила Голлівуд, показав фото з мамою на своїй сторінці в Instagram.
"Happy Birthday, Mamochka!!!!! С Днём Рождения, мамочка!!!❤️", - написала актриса.
Ольга Куриленко показала фото, на якому зображена разом зі своєю мамою Мариною Алябушевой в ресторані.
Марина Алябушева за професією-викладач образотворчого мистецтва, багато років працювала в школі, а пізніше в Бердянському педагогічному університеті.
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Фото Ольги Куриленко з мамою викликало бурхливу реакцію
"Ви обидві чудово виглядаєте! Вітаю", "Тепер зрозуміло, звідки твоя краса, бачачи твою маму", "вітаю твою маму з днем народження! І спасибі, що народила нам таку прекрасну і красиву актрису», «з Днем народження! Це така прекрасна подія!!! Неймовірно! Ви настільки чарівні!!!! Ви дуже багато чого домоглися і домагаєтеся. Я впевнений. Всіх благ Вам. Найнижчий уклін Вам за Вашу донечку окремо», «Дай Бог здоров'я і довголіття», - пишуть в коментарях.
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