Как сообщает Politeka.net, популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая покорила Голливуд, показал фото с мамой на своей странице в Инстаграм.
«Happy Birthday, Mamochka!!!!! С Днём Рождения, мамочка!!!❤️», - написала актриса.
Ольга Куриленко показала фото, на котором запечатлена вместе со своей мамой Мариной Алябушевой в ресторане.
Марина Алябушева по профессии – преподаватель изобразительного искусства, много лет работала в школе, а позже в Бердянском педагогическом университете.
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Фото Ольги Куриленко с мамой вызвало бурную реакцию
«Вы обе чудесно выглядите! Поздравляю», «Теперь понятно, откуда твоя красота, видя твою маму», «Поздравляю твою маму с днем рождения! И спасибо, что родила нам такую прекрасную и красивейшую актрису», «С Днём рождения! Это такое прекрасное событие!!! Невероятно! Вы настолько очаровательны!!!! Вы очень многого добились и добиваетесь. Я уверен. Всех благ Вам. Нижайший поклон Вам за Вашу доченьку отдельно», «Дай Бог здоровья и долголетия», - пишут в комментариях.
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