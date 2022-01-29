У мережі порівняли два знімки популярної української співачки нульових років Мікі Ньютон (Оксани Грицай), якій зараз 35 років.

Як пише Politeka.net, Міка Ньютон була дуже популярною співачкою в Україні в нульових роках. У 2011 році зірка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, де вона посіла четверте місце. Артистці запропонували після шоу будувати кар'єру в США, на що виконавиця погодилася. Але в підсумку залишилася в Україні і навіть вийшла заміж. На сторінці "Зірковий шлях" показали два знімки Міки Ньютон, порівнявши, як вона виглядала на піку популярності і зараз.

"Співачка Міка Ньютон в юності і зараз

У 2000-х була однією з найпопулярніших українських артисток. У 2011 році виступила на «Євробаченні», де посіла 4 місце.

Після конкурсу їй запропонували будувати кар'єру в США, так що дівчина погодилася. Планувала жити за кордоном до 2013 року, втім, залишилася. Більш того, зустріла любов і вийшла заміж", - написано було під фото.

Фанати поставили сотні лайків і почали обговорювати Міку.

"Знаю всі пісні напам'ять", "Моя улюблена співачка детсва", "вогонь".

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