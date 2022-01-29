В сети сравнили два снимка популярной украинской певицы нулевых годов Мики Ньютон (Оксаны Грицай), которой сейчас 35 лет.

Как пишет Politeka.net, Мика Ньютон была очень популярной певицей в Украине в нулевых годах. В 2011 году звезда представляла Украину на международном конкурсе Евровидение, где она заняла четвертое место. Артистке предложили после шоу строить карьеру в США, на что исполнительница согласилась. Но в итоге осталась в Украине и даже вышла замуж. На страничке "Зірковий шлях" показали два снимка Мики Ньютон, сравнив, как она выглядела на пике популярности и сейчас.

"Певица Мика Ньютон в юности и сейчас

В 2000-х была одной из самых популярных украинских артисток. В 2011 году выступила на «Евровидении», где заняла 4 место.

После конкурса ей предложили строить карьеру в США, так что девушка согласилась. Планировала жить за границей до 2013 года, впрочем, осталась. Более того, встретила любовь и вышла замуж", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и начали обсуждать Мику.

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