Как пишет Politeka.net, Мика Ньютон была очень популярной певицей в Украине в нулевых годах. В 2011 году звезда представляла Украину на международном конкурсе Евровидение, где она заняла четвертое место. Артистке предложили после шоу строить карьеру в США, на что исполнительница согласилась. Но в итоге осталась в Украине и даже вышла замуж. На страничке "Зірковий шлях" показали два снимка Мики Ньютон, сравнив, как она выглядела на пике популярности и сейчас.
"Певица Мика Ньютон в юности и сейчас
В 2000-х была одной из самых популярных украинских артисток. В 2011 году выступила на «Евровидении», где заняла 4 место.
После конкурса ей предложили строить карьеру в США, так что девушка согласилась. Планировала жить за границей до 2013 года, впрочем, осталась. Более того, встретила любовь и вышла замуж", - написано было под фото.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Жена Павлика вышла на связь после долгого молчания и рассказала о случившемся: "Хочу попросить прощения..."
Пережил Иловайск и плен: без отца остались две маленькие дочки после бойни в Днепре
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
Фанаты поставили сотни лайков и начали обсуждать Мику.
"Знаю все песни напамять", "Моя любимая певица детсва", "Огонь".
Напомним, пережившая онкологию звезда "Евровидения" Мика Ньютон тронула кадрами с мужем-американцем
А еще Politeka писала, что рак у звезды "Евровидения" Мики Ньютон, певица поразила откровенным признанием
Также Politeka сообщала, что тяжелый диагноз у звезды "Евровидения" Мики Ньютон, подробности и фото из больницы