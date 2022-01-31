Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, зірка "Голосу країни" Микита Ломакін, який є колишнім хлопцем співачки Мішель Андраде, поділився у своєму Instagram незвичайним відео з Вірою Брежнєвою. Як відомо, кілька місяців тому хлопець представив дуетну пісню з Тіною Кароль, а тепер, як виявилося, займається вокалом з Брежнєвої.

У ролику Микита і Віра зображені, мабуть, в студії, він сидить в кріслі і самозабутнє співає, поки вона стоїть позаду і весело танцює. Ломакін з'явився перед камерою в кумедній смугастій кофті і темних брюках, а ось Брежнєва звивається у вільній помаранчевій кофті з чорними штанами.

У підписі до публікації хлопець розкрив секрет, що їх з Брежнєвої об'єднує: "Відкрию вам секретик. Вже кілька місяців працюю по вокалу з @ververa. Спасибі тобі, Вірочка, за довіру". Користувачі тут же почали коментувати нове відео Ломакіна: "Красива вона", "Тому що кращий", "Микита походив на уроки вокалу до Тінки, і тепер дає їх Брежнєвій? Сильно", "Було б круто фіт з @ververa".

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