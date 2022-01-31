Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, звезда "Голосу країни" Никита Ломакин, который является бывшим парнем певицы Мишель Андраде, поделился в своем Instagram необычным видео с Верой Брежневой. Как известно, несколько месяцев назад парень представил дуэтную песню с Тиной Кароль, а теперь, как оказалось, занимается вокалом с Брежневой.

В ролике Никита и Вера запечатлены, видимо, в студии, он сидит в кресле и самозабвенное поет, пока она стоит позади и весело танцует. Ломакин появился перед камерой в забавной полосатой кофте и темных брюках, а вот Брежнева извивается в свободной оранжевой кофте с черными штанами.

В подписи к публикации парень раскрыл секрет, что их с Брежневой объединяет: "Открою вам секретик. Уже несколько месяцев работаю по вокалу с @ververa. Спасибо тебе, Верочка, за доверие". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Ломакина: "Красивая она", "Потому что лучший", "Никита походил на уроки вокала к Тинке, и теперь дает их Брежневой? Сильно", "Было бы круто фит с @ververa".

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