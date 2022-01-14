Украинский певец, бывший парень Мишель Андраде Никита Ломакин, который был в команде Тины Кароль в шоу «Голос країни» пришел на эфир к Славе Демину. Забавное видео показал ведущий на своей странице в Инстаграм.
«Никита! Доброе утро! Бог ты мой! Ты же, конечно же с подарками?», - обратился он к певцу.
Однако у Никиты Ломакина не оказалось ничеко кроме сстаканчика из-под кофе.
«С пустым стаканом?» - удивился Слава Демин.
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«Он наполнен энергией», - попытался выкрутиться Ломакин.
Но на Славу Демина такой ответ не подействовал. «Да-да, понятно все», - сказал он, изобразил обиду, и ушел.
«Я же на эфир пришел. У меня премьера песни. Это разве не лучший подарок для тебя?», - добавил Никита Ломакин.
При этом Слава Демин просто закрыл двери перед носом певца.
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