Бывший ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым дружна певица Тина Кароль, удивил кадрами с ее экс-подопечным.

Украинский певец, бывший парень Мишель Андраде Никита Ломакин, который был в команде Тины Кароль в шоу «Голос країни» пришел на эфир к Славе Демину. Забавное видео показал ведущий на своей странице в Инстаграм.

«Никита! Доброе утро! Бог ты мой! Ты же, конечно же с подарками?», - обратился он к певцу.

Однако у Никиты Ломакина не оказалось ничеко кроме сстаканчика из-под кофе.

«С пустым стаканом?» - удивился Слава Демин.

«Он наполнен энергией», - попытался выкрутиться Ломакин.

Но на Славу Демина такой ответ не подействовал. «Да-да, понятно все», - сказал он, изобразил обиду, и ушел.

«Я же на эфир пришел. У меня премьера песни. Это разве не лучший подарок для тебя?», - добавил Никита Ломакин.

При этом Слава Демин просто закрыл двери перед носом певца.

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