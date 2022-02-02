Дочка покійного українського музиканта Андрія «Кузьми» Кузьменко вирішила поділитися пам'ятним фото з батьком, по котороиу дуже сумує. Нагадаємо, що сім років тому в автокатастрофі загинув український музикант, лідер гурту "Скрябін", який є досить відомим і популярним артистом у всій Україні та за її межами.

Це стало великим потрясінням для колег і близьких, які в цей день згадують про минуле Кузьми.

Дочка артиста Марія-Барбара також поділилася пам'ятним фото з дитинства зі своїм татом, за яким дуже сумує. Як відомо, дочка покійного лідера групи "Скрябін", в 2019 році вийшла заміж, отримала диплом, вивчилася на дерматолога і тепер активно розвивається в сфері косметології.

Зараз вона рідко говорить про особисте життя, але іноді викладає щасливі сімейні кадри з чоловіком і близькими.

Ми також писали, Барбара не пішла по стопах батька. У 2020-му році дівчина отримала диплом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вивчившись на дерматолога. Зараз вона закінчує інтернатуру і мріє про свою власну клініку.

Також нещодавно Осадча поцікавилася, чому через два роки після весілля (Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура) у них з чоловіком все ще немає дітей і коли вони планують обзавестися потомством.

Дівчина розповіла, що бажає розвинути кар'єру, стати більш досвідченим дерматологом і косметологом, розвинути свої навички і домогтися певного успіху. Вона також додатково закінчує різні курси по контурній пластиці і уколів краси.

Нагадавши, дочка Кузьми Скрябіна зізналася, ким працює і чи планує дитину: "через два місяці..."

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