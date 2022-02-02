Відома співачка і колишня суддя шоу Х-Фактор Ірина Дубцова перенесла екстрену операцію і вийшла на зв'язок з шанувальниками з лікарні.

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка Ірина Дубцова, яка свого часу була суддею Х-Фактора, перенесла термінову операцію. У своїх Instagram-сторіс зірка вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла, що з нею сталося.

Також співачка повідомила новину про те, що через несподівану операцію їй довелося перенести концерт, який повинен був відбутися 4 лютого. "У мене не омікрон, просто перенесла екстрену операцію. Загалом, все зі мною в порядку, все вже зробили", - поділилася 39-річна Дубцова.

Крім того, Ірина прямо з лікарні поспішила повідомити фанатам, що через те, що вона потрапила в лікарню, їй довелося терміново перенести концерт. "Сумні новини полягають у тому, що концерт, який мав відбутися 4 лютого, трошки переноситься на березень", - розповіла співачка.

Що саме оперували і через що була така терміновість Дубцова уточнювати не стала. Однак, запевнила, що тепер з нею все добре, тільки трохи сумно після наркозу.

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