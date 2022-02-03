Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій відомій співачці і бек-вокалістці Олега Винника Таюне, опублікували миле фото, на якому артистку можна побачити з маленькою дитиною.

На кадрі співачка Таюне, яку називають "таємно дружиною" Олега Винника, позує разом з дитиною, вона ніби тримає дівчинку на руках. Однак, не зрозуміло, що це за Малятко, справжнє це фото або взагалі фотошоп.

У підписі до фотографії написали: "Бозечки яка це милота". Користувачі в коментарях теж почали обговорювати знімок, засинаючи співачку компліментами: "Прекрасне і миле фото, просто супер. Дуже приємно бачити Таюне з таким милим і красивим дитиною", "Красиві", "Олега ще поруч, і взагалі вогонь буде", "Красуня, ти наш квіточку, який ми дуже любимо".

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