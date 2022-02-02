В сети опубликовали необычное видео с "тайной женой" популярного певца Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), фанаты просто в восторге от этой красотки.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных певице Таюне, которую называют "тайной женой" Олега Винника, опубликовали смонтированное видео, в котором собраны яркие фрагменты выступлений артистки.

На кадрах Таюне предстала на сцене во время концертов. Видно, что артистка та еще модница, а ее чувству стиля можно только позавидовать. Она выходила на сцену в разных образах, от более скромных, до более открытых и соблазнительных. Так, внимание поклонников привлекло роскошное платье на одно плечо, которое очень к лицу красотке.

Отметим, что в ролике звучит трогательная песня группы "Без обмежень" "Тону". А в подписи к видео написали: "Очі твої, як волошки в житах. Як дві вечірні зорі. З ранку до ночі бачу твої очі. З ранку до ночі очі твої". Пользователи тут же принялись комментировать новое видео с Таюне: "Уррр, как нежно", "Класс", "Как красиво", "Какая теплота", "Супер", "Красотка".

Напомним, "Тайная жена" Винника показала фигуру и стройные ножки в короткой юбке с разрезом: "Тая – самая лучшая".

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