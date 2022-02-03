Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной известной певице и бэк-вокалистке Олега Винника Таюне, опубликовали милое фото, на котором артистку можно увидеть с маленьким ребенком.

На кадре певица Таюне, которую называют "тайно женой" Олега Винника, позирует вместе с ребенком, она как будто держит девочку на руках. Однако, не понятно, что это за малышка, настоящее это фото или вообще фотошоп.

В подписи к фотографии написали: "Бозечки яка це милота". Пользователи в комментариях тоже начали обсуждать снимок, засыпая певицу комплиментами: "Прекрасное и милое фото, просто супер. Очень приятно видеть Таюне с таким милым и красивым ребенком", "Красивые", "И Олега ещё рядом, и вообще огонь будет", "Красавица, ты наш цветочек, который мы очень любим".

Напомним, "Тайная супруга" Олега Винника в платье на одно плечо всполошила публику: "Как красиво".

Как сообщала Politeka, Поклонники опасаются за брак 48-летнего Олега Винника с Таюне: "Эта любовь дана свыше...".

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Олега Винника устроила битву модных образов в новом видео: от латекса до блестящего мини.