Як пише Politeka.net, Гайтан є відомою українською співачкою. Зірка в 2012 році представляла Україну на "Євробаченні" в Баку, де посіла 15-е місце. Артистка і зараз займається творчістю, а також веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами самим цікавим.
На новому фото Гайтана з'явилася з короткою стрижкою і чубчиком чорного кольору. Зірка доповнила образ яскравим мейкапом, вражаючи змінами в іміджі.
Фанати, включаючи Джамалу і Ані Лорак, поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Стильна, зухвала, шикарна", шикарна! Сториз. Ми теж, як і ті, кому вчора пощастило вас слухати, дуже скучили за вашими живими виступами! Дуже хочеться на ваш концерт", "шикарний образ, зухвалий і сексуальний", "Тепер я хочу постригтися і чубок"," Ого, несподівано, але класно", " незвичайно ! Вам дуже йде!".
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