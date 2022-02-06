Актриса і модель Чон Хо Ен, зірка серіалу "Гра в кальмара", показала фігуру, позуючи в білизні на нових знімках в блозі.

Як пише Politeka.net, Чон Хо Ен - популярна Південнокорейська модель, учасниця проекту "топ-модель по-корейськи", а також зірка серіалу" Гра в кальмара", де зіграла роль персонажа під номером #067. Після прем'єри серіалу актриса стала справжньою зіркою і тепер за нею стежать десятки мільйонів фанатів в Instagram. І Чон Хо Ен намагається постійно підігрівати інтерес своїх фоловерів, публікуючи яскраві і ефектні фотосесії в своєму блозі.

На новому фото зірка позувала у футболці та білій білизні. На інших знімках зірка задерла футболку, вражаючи підтягнутим животиком.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Модна, красива і сексуальна", "чудово", "це прекрасно"," як красиво, мій Бог"," Королева"," виглядаєш приголомшливо", " Мамочка? Матуся...", "Ти просто дивовижна, найкраща корейська актриса в світі".

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