Актриса и модель Чон Хо Ён, звезда сериала "Игра в кальмара", показала фигуру, позируя в белье на новых снимках в блоге.

Как пишет Politeka.net, Чон Хо Ён - популярная южнокорейская модель, участница проекта "топ-модель по-корейски", а также звезда сериала "Игра в кальмара", где сыграла роль персонажа под номером #067. После премьеры сериала актриса стала настоящей звездой и теперь за ней следят десятки миллионов фанатов в Инстаграм. И Чон Хо Ён старается постоянно подогревать интерес своих фолловеров, публикуя яркие и эффектные фотосессии в своем блоге.

На новом фото звезда позировала в футболке и белом белье. На других снимках звезда задрала футболку, впечатляя подтянутым животиком.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Модная, красивая и сексуальная", "Чудесно", "Это прекрасно", "как красиво, мой Бог", "Королева", "Выглядишь потрясающе", "Мамочка? Мамочка...", "Ты просто удивительная, лучшая корейская актриса в мире".

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