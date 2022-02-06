Как пишет Politeka.net, Чон Хо Ён - популярная южнокорейская модель, участница проекта "топ-модель по-корейски", а также звезда сериала "Игра в кальмара", где сыграла роль персонажа под номером #067. После премьеры сериала актриса стала настоящей звездой и теперь за ней следят десятки миллионов фанатов в Инстаграм. И Чон Хо Ён старается постоянно подогревать интерес своих фолловеров, публикуя яркие и эффектные фотосессии в своем блоге.
На новом фото звезда позировала в футболке и белом белье. На других снимках звезда задрала футболку, впечатляя подтянутым животиком.
Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
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"Модная, красивая и сексуальная", "Чудесно", "Это прекрасно", "как красиво, мой Бог", "Королева", "Выглядишь потрясающе", "Мамочка? Мамочка...", "Ты просто удивительная, лучшая корейская актриса в мире".
Напомним, звезда "Игры в кальмара" в короткой кофточке показала, насколько хороша ее фигура
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