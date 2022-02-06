Як повідомляє Politeka.net, відомий грузинський шоумен, ведучий і колишній головний герой українського сезону шоу "Холостяка" Іраклі Макацарія, який знайшов своє кохання вже після проекту, поділився кадрами з молоденькою нареченою.

На нових знімках Іраклі і його обраниця Ліза зображені, мабуть, на якомусь заході в винному центр в Кахетії, як свідчить геолокація. Перед камерою красень з'явився в стильному костюмі в бежевих тонах з картатим піджаком, а його кохана в цікавому в темній сукні з бахромою. Вони обіймаються і мило позують фотографу.

У підписі до фотографій Макацарія нічого не написав, залишив лише маленьке сердечко-емодзі. Користувачі тут же почали коментувати фото пари, засинаючи їх компліментами: "Дуже красиві і щасливі", "Очі так світяться. Нехай щастя завжди буде в очах і в серцях", "Коли весілля? Думаю, це буде найкрасивіша грузинська весілля", "Ви дуже красива пара", "Красиві".

Нагадаємо, 19-річна наречена "Холостяка" Макацарії у блискучій міні-сукні прикувала погляди до фігури: кадри.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Макацарія заінтригував кадрами зі своєю коханою Лізою: "Постановка весільного танцю?".

Також Politeka писала, що "Холостяк" Макацарія показав, як 19-річна наречена крутить ним, як хоче: нескромні кадри.