19-летняя невеста "Холостяка" Иракли Макацарии Лиза сделала ставку на сверкающий короткий наряд и не прогадала.

Как пишет Politeka.net, кадры фотосессии молодая возлюбленная главного героя шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария разместила у себя в Instagram.

Для фотосессии девушка выбрала сверкающее короткое платье бежевого цвета, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. Свой искристый наряд Лиза дополнила стильной прической. Волосы ее были заплетены в тугую косу и уложены в пучок, а на лице сиял яркий вечерний макияж.

Отметим, что 36-летний Иракли Макацария не только не скрывает романтические отношения со своей юной возлюбленной Лизой, с которой у него большая разница в возрасте, но и всячески демонстрирует на публике нежные чувства к девушке.

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