Как сообщает Politeka.net, известный грузинский шоумен, ведущий и бывший главный герой украинского сезона шоу "Холостяка" Иракли Макацария, который нашел свою любовь уже после проекта, поделился кадрами с молоденькой невестой.

На новых снимках Иракли и его избранница Лиза запечатлены, видимо, на каком-то мероприятии в Винном центр в Кахетии, как гласит геолокация. Перед камерой красавчик появился в стильном костюме в бежевых тонах с клетчатым пиджаком, а его любимая в интересном в темном платье с бахромой. Они обнимаются и мило позируют фотографу.

В подписи к фотографиям Макацария ничего не написал, оставил лишь маленькое сердечко-эмодзи. Пользователи тут же принялись комментировать фото пары, засыпая их комплиментами: "Очень красивые и счастливые", "Глаза так светятся. Пусть счастье всегда будет в глазах и в сердцах", "Когда свадьба? Думаю, это будет самая красивая грузинская свадьба", "Вы очень красивая пара", "Красивые".

Напомним, 19-летняя невеста "Холостяка" Макацарии в сверкающем мини-платье приковала взгляды к фигуре: кадры.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Макацария заинтриговал кадрами со своей возлюбленной Лизой: "Постановка свадебного танца?".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Макацария показал, как 19-летняя невеста вертит ним, как хочет: нескромные кадры.