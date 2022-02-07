38-річний Салем опублікував нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, показавши фрагмент зі зйомок, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах різні шматочки з Даніелем у "головній ролі", де він грає гарячого іспанця, у якого, судячи з усього, виникли проблеми з панянкою. Емоції з Салема так і вихлюпували.

"Як я вам в ролі іспанця? Схожий? Від 1 до 10 #дикунка", - запитав він у підписників.

Більшість думок звелася на тому, що Салема не відрізнити від справжнього іспанця, так що "зміна" національності пройшла на ура:

"На всі💯 👍 👏 🔥"; "🔥10"; "талановита людина - талановита у всьому...👏"; "Яку б ти роль не грав, а благородство все одно від тебе пре...😂"; "Так, більше схожий на іспанця, ніж іспанець!!!💪"; "Вогонь! Огнище!! Пожежа!!!🔥"; "Іспанець з єврейським акцентом❤️"; "Дуже навіть колоритненько!".

Відзначимо, Даніель Салем народився в Одесі, його мати була українкою, а батько - ліванцем. Закінчивши перший клас, в шість років ведучий переїхав до батька в Ліван. Надалі, ставши дорослим, і поживши в різних куточках світу, Даніель повернувся в Україну і відучився на хірурга-офтальмолога. Потім Салем відкрив кілька модних розважальних закладів в Одесі. До цього додалася кар'єра на телебаченні, брав участь у шоу "Любов на виживання" та "Хулігани".

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