Кароль и Салему припомнили их эпичную "драку" за кулисами "Танців з зірками". Даниэль репостнул у себя в "сториз" в Инстаграм, как получил пощечину от коллеги прямо перед камерами, передает Politeka.net.
Во фрагменте показан момент, когда Тина подошла к лежащему Даниэлю, замахнувшись на него рукой, после чего с гордо поднятой головой вышла из комнаты.
"Не связывайся с ней, пожалуйста!", - кричал в это время поверженный Салем.
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Скорее всего, он обращался к хореографу Дмитрию Жуку, который пришел ему на помощь.
"Happy Birthday!!! Любимки❤️", - говорится в подписи.
Эти кадры были сняты в позапрошлом году и носили шуточный характер. Кароль опубликовала на своей странице в Tik Tok видео с "битвой". Певица в платье и на каблуках легко расправилась с оппонентом на импровизированном ринге. Иногда она возвращалась, чтобы добить Даниэля - и даже толкала ногой в спину, когда тот пытался встать. Публика только посмеялась над звездами.
@tinakarol @daniel_salem ❤#tinakarol #тинакароль #танцiззiрками ♬ оригинальный звук - Тина Кароль
Отметим, Тина Кароль, которой 25 января исполняется 37, рассказала почему вот уже 12 лет не отмечает свои дни рождения. По ее словам, она перестала праздновать, как стало известно о тяжелом диагнозе ее покойного мужа продюсера Евгения Огира, и следует этому правилу до сих пор.
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