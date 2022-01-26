Украинская певица Тина Кароль, а также шоумен и ресторатор Даниэль Салем родились в один день, 25 января, - поклонники решили поздравить обоих оригинальным способом.

Кароль и Салему припомнили их эпичную "драку" за кулисами "Танців з зірками". Даниэль репостнул у себя в "сториз" в Инстаграм, как получил пощечину от коллеги прямо перед камерами, передает Politeka.net.

Во фрагменте показан момент, когда Тина подошла к лежащему Даниэлю, замахнувшись на него рукой, после чего с гордо поднятой головой вышла из комнаты.

"Не связывайся с ней, пожалуйста!", - кричал в это время поверженный Салем.

Скорее всего, он обращался к хореографу Дмитрию Жуку, который пришел ему на помощь.

"Happy Birthday!!! Любимки❤️", - говорится в подписи.

Эти кадры были сняты в позапрошлом году и носили шуточный характер. Кароль опубликовала на своей странице в Tik Tok видео с "битвой". Певица в платье и на каблуках легко расправилась с оппонентом на импровизированном ринге. Иногда она возвращалась, чтобы добить Даниэля - и даже толкала ногой в спину, когда тот пытался встать. Публика только посмеялась над звездами.

Отметим, Тина Кароль, которой 25 января исполняется 37, рассказала почему вот уже 12 лет не отмечает свои дни рождения. По ее словам, она перестала праздновать, как стало известно о тяжелом диагнозе ее покойного мужа продюсера Евгения Огира, и следует этому правилу до сих пор.

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