38-летний Салем опубликовал новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, показав фрагмент со съемок, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах различные кусочки с Даниэлем в "главной роли", где он играет горячего испанца, у которого, судя по всему, возникли проблемы с барышней. Эмоции из Салема так и выплескивали.

"Как я вам в роли испанца? Похож? От 1 до 10 #дикарка", - спросил он у подписчиков.

Большинство мнений свелось на том, что Салема не отличить от настоящего испанца, так что "смена" национальности прошла на ура:

"На все 💯👍👏🔥"; "🔥10"; "Талантливый человек - талантлив во всём...👏"; "Какую бы ты роль не играл, а благородство все равно от тебя прет...😂"; "Да больше похож на испанца, чем испанец!!!💪"; "Огонь! Огнище!! Пожар!!!🔥"; "Испанец с еврейским акцентом❤️"; "Очень даже колоритненько!".

Отметим, Даниэль Салем родился в Одессе, его мать была украинкой, а отец - ливанцем. Закончив первый класс, в шесть лет ведущий переехал к отцу в Ливан. В дальнейшем, став взрослым, и пожив в разных уголках мира, Даниэль вернулся в Украину и отучился на хирурга-офтальмолога. В последствии Салем открыл несколько модных развлекательных заведений в Одессе. К этому прибавилась карьера на телевидении, участвовал в шоу "Любовь на выживание" и "Хулиганы".

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