Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка серіалів "Кріпосна" і "Папаньки" Наталка Денисенко розповіла, як вони з чоловіком актором Андрієм Фединчиком вибирали ім'я синові, і як назвуть дочку. Про це йдеться на сайті Dizelstudio.
Так, за словами Наталки, вони з чоловіком спочатку домовили, що ім'я для дочки вибирає він, а для сина – вона. Актриса зазначила, що коли завагітніла, то відразу відчула, що буде хлопчик, і ім'я теж придумала відразу – у пари народився син Андрій. А ось дочку, коли вона буде, вирішили назвати Машею.
"У Андрій бабусю звали Машею. Він її дуже любив і досі любить. Вона була для нього еталоном жінки. Тому у нас немає інших варіантів імені для дочки - в будь - якому випадку буде Маша", - заявився Денисенко.
Актриса також додала, що поки вони з чоловіком-актором не планують поповнення. На її думку, це трапиться, коли настане потрібний момент.
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