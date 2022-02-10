Відома українська актриса Наталка Денисенко розповіла, як вони з чоловіком вибирають імена для своїх дітей.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка серіалів "Кріпосна" і "Папаньки" Наталка Денисенко розповіла, як вони з чоловіком актором Андрієм Фединчиком вибирали ім'я синові, і як назвуть дочку. Про це йдеться на сайті Dizelstudio.

Так, за словами Наталки, вони з чоловіком спочатку домовили, що ім'я для дочки вибирає він, а для сина – вона. Актриса зазначила, що коли завагітніла, то відразу відчула, що буде хлопчик, і ім'я теж придумала відразу – у пари народився син Андрій. А ось дочку, коли вона буде, вирішили назвати Машею.

"У Андрій бабусю звали Машею. Він її дуже любив і досі любить. Вона була для нього еталоном жінки. Тому у нас немає інших варіантів імені для дочки - в будь - якому випадку буде Маша", - заявився Денисенко.

Актриса також додала, що поки вони з чоловіком-актором не планують поповнення. На її думку, це трапиться, коли настане потрібний момент.

Нагадаємо, Засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй куме Мішиній на неприємність: "Ну і як я тепер буду...".

Як повідомляла Politeka, Актриса з "Кріпосної" здивувала постільними кадрами із зіркою" папіка "Бокланом: "Рідний мій і улюблений".

Також Politeka писала, що Зірка "Кріпосної" Денисенко показала, з яким красенем відпочивала в Єгипті: романтичні кадри.