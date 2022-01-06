Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram украинская актриса, героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала видео со своей кумой Наталкой Денисенко, которая сыграла в популярном сериале "Крепостная".

Расстроена Денисенко жаловалась Мишиной на большую царапину, которая появилась на ее сумочке от дорого бренда Кристиан Диор.

"Ну вон смотри царапина огромная и где я ее сделала - не знаю. Ну Кристиан Диор, понимаешь? Ну и как я теперь буду ходить с такой сумкой поцарапанной. Ну мне жалко", - сказала расстроенная Денисенко.

Мишина пыталась успокоить подругу.

"Ну что ты грустишь, моя маленькая? Ты знаешь, ты всем Кристианам Кристиан Диор. Не расстраивайся", - сказала Ксения.

Напомним, что Ксения Мишина на эмоциях неожиданно обратилась к Собчак: "Как вы это терпели?".

Ранее Politeka сообщала, что Ксения Мишина показала еду, которую привозят на съемочную площадку: "Съесть это просто невозможно".

Также Politeka писала, что Мишина встретила утро в компании очаровательного мужчины и назвала его имя: "У тебя очень красивый...".