Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram украинская актриса, героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала видео со своей кумой Наталкой Денисенко, которая сыграла в популярном сериале "Крепостная".
Расстроена Денисенко жаловалась Мишиной на большую царапину, которая появилась на ее сумочке от дорого бренда Кристиан Диор.
"Ну вон смотри царапина огромная и где я ее сделала - не знаю. Ну Кристиан Диор, понимаешь? Ну и как я теперь буду ходить с такой сумкой поцарапанной. Ну мне жалко", - сказала расстроенная Денисенко.
Мишина пыталась успокоить подругу.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
"Каждому свое": Данилко в образе Сердючки дерзко ответил на обвинения
Ксения Мишина показала еду, которую привозят на съемочную площадку: "Съесть это просто невозможно"
Вылетевшие из "Мастер Шеф" участники едко высмеяли соперницу, прорвавшуюся в финал: "Я же из села сама"
Неприятности настигли Влада Яму с семьей прямо 31 декабря: "Ситуация - капец..."
"Ну что ты грустишь, моя маленькая? Ты знаешь, ты всем Кристианам Кристиан Диор. Не расстраивайся", - сказала Ксения.
Напомним, что Ксения Мишина на эмоциях неожиданно обратилась к Собчак: "Как вы это терпели?".
Ранее Politeka сообщала, что Ксения Мишина показала еду, которую привозят на съемочную площадку: "Съесть это просто невозможно".
Также Politeka писала, что Мишина встретила утро в компании очаровательного мужчины и назвала его имя: "У тебя очень красивый...".