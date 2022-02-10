Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как они с мужем выбирают имена для своих детей.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда сериалов "Крепостная" и "Папаньки" Наталка Денисенко рассказала, как они с мужем актером Андреем Фединчиком выбирали имя сыну, и как назовут дочь. Об этом говорится на сайте Dizelstudio.

Так, по словам Наталки, они с мужем изначально договорили, что имя для дочери выбирает он, а для сына – она. Актриса отметила, что когда забеременела, то сразу почувствовала, что будет мальчик, и имя тоже придумала сразу – у пары родился сын Андрей. А вот дочку, когда она будет, решили назвать Машей.

"У Андрея бабушку звали Машей. Он ее очень любил и до сих пор любит. Она была для него эталоном женщины. Поэтому у нас нет других вариантов имени для дочери – в любом случае будет Маша", - заявился Денисенко.

Актриса также добавила, что пока они с мужем-актером не планируют пополнение. По ее мнению, это случится, когда настанет нужный момент.

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