Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда сериалов "Крепостная" и "Папаньки" Наталка Денисенко рассказала, как они с мужем актером Андреем Фединчиком выбирали имя сыну, и как назовут дочь. Об этом говорится на сайте Dizelstudio.
Так, по словам Наталки, они с мужем изначально договорили, что имя для дочери выбирает он, а для сына – она. Актриса отметила, что когда забеременела, то сразу почувствовала, что будет мальчик, и имя тоже придумала сразу – у пары родился сын Андрей. А вот дочку, когда она будет, решили назвать Машей.
"У Андрея бабушку звали Машей. Он ее очень любил и до сих пор любит. Она была для него эталоном женщины. Поэтому у нас нет других вариантов имени для дочери – в любом случае будет Маша", - заявился Денисенко.
Актриса также добавила, что пока они с мужем-актером не планируют пополнение. По ее мнению, это случится, когда настанет нужный момент.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
Новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
"Были в отношениях": "случайный" выстрел оборвал жизнь девушки, что известно о трагедии
Напомним, Расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность: "Ну и как я теперь буду...".
Как сообщала Politeka, Актриса из "Крепостной" удивила постельными кадрами со звездой "Папика" Бокланом: "Родной мой и любимый".
Также Politeka писала, что Звезда "Крепостной" Денисенко показала, с каким красавчиком отдыхала в Египте: романтичные кадры.