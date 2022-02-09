26-річна співачка Jerry Heil (Олександра Шемаєва), яка була ведучою бекстейджу шоу "Україна має талант", розповіла, якою стриманою вона була з дитинства, але не цього разу.

Jerry Heil завоювала популярність в Україні, де її пісні стали знайомі багатьом, передає Politeka.net. Цього разу зірка у своєму Instagram вирішила похвалитися черговим досягненням.

Виявляється, її новий хіт #ПОШТА" потрапив на восьме місце в трендах YOUTUBE. На фото зірка постала заплаканою, але це були сльози щастя.

"Як людина, яка плаче майже ніколи, я радію цим щасливим сльозам, як сотні тисяч доларів, які виграли в лотерею!",- написала артистка.

Jerry Heil додала, що з дитинства не була занадто емоційною, і навіть людям, які здійснювали погані вчинки, знаходила виправдання, і не зациклювалася на цьому.

"Так менш боляче. Але тому амплітуда моїх емоцій не зашкалювала і на верхніх показниках. Простіше кажучи, раділа я теж завжди спокійно. Бути залізною не кльово ... але подія після "ПІСНЯ про ДІДА" мене поплавило! Доторкнувшись до ваших душ, я почула свою!... Я вмію плакати від щастя💔 спасибі вам!",- зазначила співачка.

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