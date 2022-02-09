26-летняя певица Jerry Heil (Александра Шемаева), которая была ведущей бэкстейджа шоу "Україна має талант", рассказала, какой сдержанной она была с детства, но не в этот раз.

Jerry Heil завоевала популярность в Украине, где ее песни стали знакомы многим,передает Politeka.net. В этот раз звезда в своем Инстаграм решила похвастаться очередным достижением.

Оказывается, ее новый хит "#ПОШТА" попал на восьмое место в трендах YOUTUBE. На фото звезда предстала заплаканной, но это были слезы счастья.

"Как человек, плачущий почти никогда, я радуюсь этим счастливым слезам, как сотни тысяч долларов, выигравших в лотерею!", - написала артистка.

Jerry Heil добавила, что с детства не была слишком эмоциональной, и даже людям, совершавшим плохие поступки, находила оправдание, и не зацикливалась на этом.

"Так менее больно. Но поэтому амплитуда моих эмоций не зашкаливала и на верхних показателях. Проще говоря, радовалась я тоже всегда спокойно. Быть железной не клево… но произошедшее после «ПІСНЯ ПРО ДІДА» меня поплавило! Прикоснувшись к вашим душам, я услышала свою!... Я умею плакать от счастья💔 Спасибо вам!", - отметила певица.

Ранее сообщалось, Jerry Heil преследует маньяк, певица раскрыла Ефросининой подробности

Politeka рассказывала, 26-летняя Jerry Heil в деталях показала свои двухэтажные хоромы

Также, драка вспыхнула на празднике украинской певицы, гостей пришлось разнимать