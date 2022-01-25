Украинская телеведущая, Маша Ефросинина, на фоне скандала о преследовании Златы Огневич маньяком, напомнила о еще одном вопиющем случае, связанном с другой артисткой.

Певица Злата Огневич опубликовала в Инстаграм видео, на котором ей угрожает незнакомец, передает Politeka.net. По словам артистки, угрозы продолжаются уже три года.

На сообщение отреагировала телеведущая и блогерша Маша Ефросинина, напомнив о другой певице, которая сталкивалась с подобным - Jerry Heil.

"Да что же это происходит? Сперва преследования в адрес Jerry Heil от неизвестного мужчины. Теперь совершенно чудовищные и страшные угрозы от преследующего (3 года!) Злату хама и урода. В обоих случаях абсолютная беспомощность обеих женщин и бездействие полиции!

Страшно представить, чему подвергаются неизвестные женщины и как беспомощны они в подобных запугиваниях, ", - написала Ефросинина в стори своего Инстаграм, обратившись в конце к правоохранителям.

Отметим, в начале этого года Jerry Heil рассказала, что уже полтора года ее преследует неизвестный, который писал ей угрозы и гадости, а также внезапно приехал из России, даже несмотря на запрет на въезд. Правоохранители не помогли артистке.

"Это просто кошмар!", - написала Ефросинина.

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