Зі співачкою MamaRika (Анастасією Кочетовою) стався нещасний випадок під час роботи над новим кліпом - зірка розповіла й показала, як все було.

32-річна MamaRika, яка зараз на самоізоляції через коронавірус, вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram, відповівши на найрізноманітніші питання, передає Politeka.net. Одна з історій вражає.

У співачки поцікавилися, який був складний кліп у неї. MamaRika розповіла про страшний інцидент під час зйомок.

Так, у кліпі було задіяне багаття, але щось пішло не за планом, і зірка дивом не постраждала.

"Якось я мало не згоріла на зйомках кліпу. За задумом, я повинна була підняти руки вгору і вогонь разом зі мною, але чувак перестарався з гасом...", - розповіла MamaRika.

На кадрах видно, як спалах вогню ледь не перекинувся на співачку.

"Якби не моя суперреакція, думаю, мій Instagram вів би вже хтось інший", - зіронізувала знаменитість.

До того ж, складність була ще в самих умовах.

"А, і на вулиці було +3, а я боса і в блузі. Це, щоб ви не думали, що артисти фігнею займаються", - підсумувала MamaRika.

Також співачка розповіла про своє самопочуття. На початку лютого вона, її чоловік Сергій Середа і їх 6-місячний син Давид заразилися коронавірусом.

За словами MamaRika, зараз їй же краще, але з'явилося ускладнення у вигляді гаймориту.

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