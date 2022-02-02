Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 32-летняя украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Середа (в девичестве Кочеткова), часто делится с поклонниками фото и видео, а также рассказывает о своих буднях.
На этот раз певица "вышла" в сторис и сообщила, что они с мужем и сыном заболели, поэтому она пока не будет появляться в сети.
"Народ, мы слегли всем семейством. Сейчас не до сторис. Подробности позже", - сказала MamaRika.
Позже в сторис певица рассказала, что они подхватили коронавирус. И она, и Середа заболели впервые.
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"Мы заболели короной. Это обидно и больно", - сказала Анастасия.
По ее словам, им резко стало хуже еще в пятницу и ей было очень плохо.
Однако певица заметила, что маленький сын Давид перенес болезнь полегче, у него был только насморк.
Напомним, что сейчас MamaRika, которая родом из Червонограда Львовской области, вместе с мужем Сергеем Середой и сыном, который родился 2 августа 2021 года, проживает в Одессе.
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