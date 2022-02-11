С певицей MamaRika (Анастасией Кочетовой) произошел несчастный случай во время работы над новым клипом - звезда рассказала и показала, как все было.

32-летняя MamaRika, которая сейчас на самоизоляции из-за коронавируса, решила пообщаться с подписчиками в Инстаграм, ответив на самые разнообразные вопросы, передает Politeka.net. Одна из историй поражает.

У певицы поинтересовались, какой был сложный клип у нее. MamaRika рассказала о страшном инциденте во время съемок.

Так, в клипе был задействован костер, но что-то пошло не по плану, и звезда чудом не пострадала.

"Как-то я чуть не сгорела на съемках клипа. По задумке, я должна была поднять руки вверх и огонь вместе со мной, но чувак перестарался с керосином...", - рассказала MamaRika.

На кадрах видно, как вспышка огня едва не перекинулась на певицу.

"Если бы не моя суперреакция, думаю, мой инстаграм вел бы уже кто-то другой", - сыронизировала знаменитость.

К тому же, сложность была еще в самих условиях.

"А, и на улице было +3, а я босая и в блузе. Это, чтобы вы не думали, что артисты фигней занимаются", - подытожила MamaRika.

Также певица рассказала о своем самочувствии. В начале февраля она, ее муж Сергей Середа и их 6-месячный сын Давид заразились коронавирусом.

По словам MamaRika, сейчас ей же лучше, но появилось осложнение в виде гайморита.

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